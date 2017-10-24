up

24.10.2017 вторник

EUR 67.5567

USD 57.4706

В Тюмени -2..-4 С 8 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцам расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости

08:23 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы о кадастровой стоимости объектов недвижимости тюменцы смогут задать на прямой линии управления Росреестра по Тюменской области 26 октября.

Звонки принимаются с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 39-68-84.

Прямая линия будет посвящена вопросам, связанным с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Тюменской области.

На вопросы ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: горячая линия , Росреестр

Последние новости

09:01 Ялуторовские музеи приглашают на ночь искусства, творчества и созидания
08:50 Тюменские кадеты напишут Всероссийский географический диктант
08:39 Электричка Утешево - Вагай изменит расписание на два дня
08:23 Тюменцам расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости
08:07 Светофоры погаснут на Широтной - Пермякова
18:29 Российские и зарубежные нейрохирурги прошли обучение в ФЦН Тюмени Фото
18:18 ИДО ТюмГУ продолжает прием абитуриентов на дистанционное обучение
18:07 В Исетском районе открывают новое лесохозяйственное предприятие
17:56 24 октября - повестка дня
17:45 "Осенняя рапсодия" в Тюмени завершилась народным праздником Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор: капремонт многоквартирных домов должен быть выполнен в полном объеме и качественно

Владимир Якушев: российские биатлонисты активно готовятся к олимпийскому сезону

Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева

Политика

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Тамара Казанцева отметила успехи правительства Тюменской области в развитии сельского хозяйства

Экономика

В Исетском районе открывают новое лесохозяйственное предприятие

Банк "Открытие" объявил о снижении ставок по ипотеке

Ситуация с долгами коммунальщиков перед предприятиями ТЭКа стабильна

Общество

Тюменские кадеты напишут Всероссийский географический диктант

Электричка Утешево - Вагай изменит расписание на два дня

Тюменцам расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости

Спорт

Золото открытого первенства области по баскетболу на колясках отправилось в Челябинск

Тюменец Роман Донцов стал бронзовым чемпионом первенства мира по дзюдо

Тобольские футболисты уступили в финале Кубка Урала и Западной Сибири

Происшествия

На пожаре на улице 50 лет Октября пострадал мужчина, врачи борются за его жизнь

В Тюмени осудят мотоциклиста за дорожную аварию с пострадавшими

На дороге Аромашево – Вагай погибли водители столкнувшихся машин

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+