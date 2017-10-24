Тюменцам расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости

Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы о кадастровой стоимости объектов недвижимости тюменцы смогут задать на прямой линии управления Росреестра по Тюменской области 26 октября.

Звонки принимаются с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 39-68-84.

Прямая линия будет посвящена вопросам, связанным с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Тюменской области.

На вопросы ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.