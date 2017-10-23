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"И молотком и словом": художник из Екатеринбурга расскажет о создании тюменских памятников

13:00 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Один из авторов многих любимых тюменцами памятников расскажет о том, как они создавались. 26 октября в Тюменской областной научной библиотеке состоится презентация книги Сергея Титлинова "И молотком и словом. Вся правда о создании городских памятников". Начало в 16 часов. 

Сергей Титлинов - один из авторов масштабного исторического барельефа "Тюмень – Победителям", установленного на обновленном к 70-летию Великой Победы Мемориале "Вечный огонь". Вместе с Александром Медведевым и Сергеем Савиным они создали развернутый монументальный рассказ о всех основных битвах Великой отечественной с включением в барельеф строк из популярных песен, стихов, известных приказов командования Красной армии.

В соавторстве с Александром Медведевым и Ильей Якушевым Сергеем Титлиновым создана еще одна любимая жителями Тюмени скульптурная композиция "С чего начинается Родина" — памятник с фотографиями из семейных альбомов . Памятник установлен в сквере имени Губкина 14 августа 2014 года, в День 70-летия Тюменской области, под девизом: "От 70-летия Тюменской области к 70-летию Великой Победы".

Памятник Труженикам тыла, торжественно открытый в Тюмени 7 мая 2010 года, в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, также был создан Екатеринбургским художественным фондом, а его авторами выступили Сергей Титлинов, Александр Медведев и Сергей Савин.

Памятник "Железнодорожникам фронта и тыла", посвященный вкладу железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне создан Сергеем Титлиновым в соавторстве с Александром Медведевым. Открытие памятника состоялось 30 сентября 2015 года.

Сергей Титлинов родился 6 июня 1964 года в Свердловске. Он заслуженный работник культуры РФ, почётный член Российской Академии художеств, член творческого Союза художников России, генеральный директор "Творческо-производственного объединения "Екатеринбургский художественный фонд".

Борис Олейник

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Теги: презентация , Сергей Титлинов , книга , памятники Тюмени

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