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В тюменских домах устанавливают безопасные и энергоэффективные лифты

13:32 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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255 лифтов с истекшим сроком эксплуатации заменили в многоквартирных домах Тюменской области с 2015 по 2017 годы в рамках региональной программы капремонта. В планах – замена еще 88 подъемных механизмов.  

Как сообщили в областном департаменте ЖКХ, к 2020 году в тюменских домах не останется лифтов, срок эксплуатации которых более 25 лет. А те, у которых он приближается к этому, будут оперативно заменяться.

"Мы приступили к реализации программы капремонта позже других регионов - в конце 2015 года. Это позволило заранее подготовить проекты, площадки, накопить определенный денежный запас, так называемую подушку безопасности. И сделать рывок по лифтам, срок технической эксплуатации которых истек. Уже на первом этапе реализации программы мы заменили более 250 лифтов", - пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Михаил Гилев.  

Теперь благодаря господдержке на капремонт, а это 20% от стоимости работ и услуг из средств областного бюджета, и упомянутой подушке безопасности, область может рассматривать вопрос о заблаговременной подготовке к ремонту лифтов. На 23 году использования лифта можно приступать к разработке проекта, отбору подрядчика и ремонту – предварительно, а не в тот момент, когда уже ввели ограничения на эксплуатацию подъемного механизма.

Все устанавливаемые в рамках программы капремонта лифты отвечают стандартам технического регламента Таможенного союза: безопасны, энергоэффективны, плавно двигаются и приспособлены для инвалидов. Все современные подъемные механизмы управляются компьютером.

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Теги: капитальный ремонт

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