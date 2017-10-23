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"Осенняя рапсодия" в Тюмени завершилась народным праздником

17:45 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТКТО

Программа под названием "Народный праздник" завершила городской открытый фестиваль "Осенняя рапсодия" в ДК "Нефтяник".

"Четырнадцать лет назад Владимир Михайлович Волчик был инициатором создания и формирования открытого фестиваля "Осенняя рапсодия". Я очень рада тому, что фестиваль прижился и собирает такое огромное количество поклонников", - поприветствовала зрителей концерта заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева.

Продолжился концерт выступлениями солистов и творческих коллективов школ искусств "Лира", "Этюд", "Гармония", лауреата областной премии им. В. И. Муравленко, лауреата международных конкурсов и фестивалей ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка", лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей фольклорного ансамбля "Росстань", студенческих народных коллективов, среди которых фольклорно-этнографический ансамбль "ЯромилЪ" (г. Тюмень), лауреат межрегиональных и всероссийских конкурсов ансамбль народной мужской песни "ВерескЪ" (г. Тюмень), фольклорный ансамбль "РадовесЪ", хоровая группа ансамбль песни и танца "Сибирь" под руководством Владимира Костылева.

"Мне очень понравился фестиваль, удалось побывать на концерте духового оркестра. Не ожидала, что в таком оркестре могут быть барабан и флейта. Впечатляет размах мероприятия и костюмы артистов. Побывав на таких концертах, сразу понимаешь, что русская культура будет жить вечно", - отметила зритель фестиваля Галина Зуева.

В качестве специального гостя выступила фолк-группа "Солнцеворот" из Екатеринбурга. "Мы очень рады, что находимся на открытом городском фестивале "Осенняя рапсодия", который проходит в четырнадцатый раз. Я надеюсь, что мы встретимся и в пятнадцатый раз тоже", - поприветствовала зрителей руководитель группы Анастасия Ведерникова.

В этом году фестиваль "Осенняя рапсодия" проходил в течение трех дней. В первый день был народный оркестр, присутствовали приглашенные солисты из Екатеринбурга, во второй день прошел концерт духового оркестра. Завершила фестиваль программа под названием "Народный праздник" с фольклорной программой, которая включила в себя все, что связано с русским народным творчеством.

"В будущем хотелось бы, чтобы фестиваль проходил не точечно, а длился, например, в течение месяца, проводился на разных площадках, включал различные встречи, мастер-классы, круглые столы. В планах на будущее перенести начало фестиваля на сентябрь как ознаменование начала осени и творческого сезона городской культуры", - подчеркнул директор Центра культуры и творчества "Тюмень" Сергей Трифонов.

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Фото пресс-службы ТКТО
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Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

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Теги: ДК Нефтяник , концерт , культура

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