Тобольский театр эстрадной песни "Зазеркалье" отметил творческий юбилей

Тобольский театр эстрадной песни «Зазеркалье». Фото ИА "Тюменская линия"

Около 30-ти творческих коллективов приняли участие в концерте, посвященном 20-летнему юбилею театра эстрадной песни "Зазеркалье" в Тобольске.

На сцене выступили 380 юных артистов, также выпускники - Ольга Кремлева (ныне студентка Минского колледжа искусств), Никита Исаенко (студент Московского института культуры), Сабира Сафина (выпускница Тюменского института культуры) и другие участники коллективов разных лет. Среди них преподаватели театра эстрадной песни "Зазеркалье" - Эльмира Дейнеко, Анастасия Угрюмова, Татьяна Горбунова и Зинаида Галактионова.

"Для нас это особенный день, мы выходим на эту сцену, как выпускники театра эстрадной песни "Зазеркалье". Много лет назад, придя в студию вокала на занятия, мы и не знали, что "Зазеркалье" станет смыслом жизни, а потом и профессией. Теперь ежедневно мы не учимся, а учим детей петь и выступать на этой сцене", - отметили выпускники театра эстрадной песни "Зазеркалье".

Зал ДК "Синтез" в этот день был переполнен. Поздравить юбиляров пришли друзья, коллеги, родители юных артистов и многие другие. Бессменный руководитель театра эстрадной песни "Зазеркалье" Файзана Сайфуллина получила благодарность от главы города Владимир Мазура, председателя комитета по физической культуре и спорту Ольги Алеевой. Юбиляров поздравили председатель городского комитета по культуре и туризму Анна Кривоносова и заместитель председателя городской думы Наталья Зольникова.

ДК "Синтез" в этот день был оформлен в стиле сказочных пространств - "Зазеркалья" и "Страны чудес". По сюжету представления, популярный местный блогер попал на мероприятие и показывает зрителям закулисную жизнь театра "Зазеркалье". На пути главному герою попадаются сказочные персонажи из книг Люиса Кэрролла. Молодой человек не заметил, как стал участником музыкального представления, в котором приняли участие юные артисты ДК "Синтез".

Евгений Новоселов