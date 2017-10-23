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Электронный листок нетрудоспособности: инструкция к применению

17:23 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Электронный листок нетрудоспособности: инструкция к применению/ www.ealingrental.co.uk

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), который имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, может быть оформлен с письменного согласия пациента с 1 июля 2017 года. 

Электронный листок нетрудоспособности уменьшает временные затраты на выписку и исключает ошибки при заполнении бланка. После закрытия больничного информация хранится в специальной системе Фонда социального страхования. Специалисты, которым доступна работа с электронными больничными, могут видеть в специальной форме название медучреждения, номер и дату выдачи ЭЛН, период болезни, а также фамилию, имея и отчество пациента. 

Работодатели, у которых нет возможности перейти на электронные документы, могут по-прежнему пользоваться бумажными больничными.

Схема выдачи ЭЛН пока прежняя, как и при бумажном носителе. При каждом продлении ЭЛН при необходимости на руки пациенту будет выдаваться квитанция, содержащая номер листка (12 цифр), ФИО пациента, его СНИЛС, ОГРН медорганизации, ФИО врача, период временной нетрудоспособности, дату явки на очередной прием к врачу. 

Но если у работника открыт "Личный кабинет" (cabinets.fss.ru), надобности в квитанции нет. Это будет сделано автоматически. Необходимо лишь после закрытия больничного сообщить его работодателю только номер ЭЛН.

В "Личном кабинете застрахованного" можно проследить все движения по больничному: от момента открытия до начисления пособия по временной нетрудоспособности. Чтобы воспользоваться им, человек должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru и иметь подтверждённую учетную запись.

В "Личном кабинете" можно самостоятельно контролировать все выплаты по своим листкам нетрудоспособности, проверить статус пособия и как оно начислено. Кроме пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам в "Личном кабинете застрахованного" можно получить сведения по индивидуальным программам реабилитации и заключениям врачебной комиссии, выданным техническим средствам реабилитации, заявкам на санаторно-курортное лечение, возмещению по несчастным случаям на производстве и профзаболеваний, родовым сертификатам, а также направить обращение в Фонд социального страхования.

Еще один сервис Фонда - "Личный кабинет страхователя" - позволяет работодателю не только отследить новые листки нетрудоспособности, но и заполнить свою часть, касающуюся стажа, заработка работника. Можно выгрузить сведения по больничному для формирования реестра или экспортировать данные по ЭЛН с возможностью последующей загрузкой в свое программное обеспечение, сообщается на сайте областной больницы №3 Тобольска, которая с начала октября оформила несколько ЭЛН. 

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Теги: Тобольск , фонд социального страхования , электронные услуги , госуслуги , больница

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