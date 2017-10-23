Тюменские поисковики готовы вылететь в Ленинградскую область, где под разработку песка попали воинские захоронения

Руководитель областного поискового центра Артур Ольховский. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские поисковики готовы срочно вылететь в Ленинградскую область, чтобы в проводить эксгумацию солдатских останков, захоронения которых попали в зону строительства и разработки месторождений песка.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" заявил руководитель областного поискового центра Артур Ольховский.

"Мы буквально сидим на рюкзаках, и, если там ситуация обострится, то добровольцы из Тюмени готовы отправиться в Ленинградскую область, - подчеркнул он. - Может быть, даже придется встать перед бульдозерами, потому что это неправильно".

Конфликт в районе Малуксинского месторождения, где работы по добыче песка ведет АО "Кампес", разгорелся нынешним летом.

"Там когда-то проходила линия фронта, и там поисковые работы не завершены, а сейчас, вынося песок для продажи, выносят его вместе с останками солдат", - пояснил Артур Ольховский.

Судьба карьера в районе бывшей передовой Волховского фронта, по данным петербургских СМИ, несмотря на протесты поисковиков и историков, остается неясной. Ожесточенные бои в этих местах продолжались с 1941 по 1944 год. По данным исследователей, в земле по-прежнему находятся тысячи не захороненных советских солдат. А также десятки не найденных пока братских захоронений.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга конфликт поисковиков и строителей дорожной развязки, которые разрушили воинское захоронение, длится уже не первый год. По словам поисковиков, хоть братская могила и не была огорожена, власти о ней знали. На площади в один гектар похоронены несколько сотен солдат Красной армии. Но поле, где находятся останки бойцов, раскопали бульдозеры. Жители города тут же позвонили в следственный комитет. Сейчас проводится экспертиза найденных останков. Но строительство трассы все равно продолжается.

"Это неправильно, - подчеркнул Артур Ольховский, - и мы готовы поехать туда и работать".

В рамках полевого сезона "Вахта памяти-2017" тюменские поисковики провели восемь экспедиций в Новгородскую, Тверскую области и в Республику Крым. В полевых работах приняли участие 228 человек из 16 поисковых отрядов региона. Усилиями поисковиков Тюменской области за 2017 год были подняты и подготовлены к погребению останки 286 солдат и офицеров Красной армии, найдено 38 смертных медальонов, три именные вещи. Были установлены судьбы 17 солдат. На данный момент найдены родственники девяти солдат.

Всего за 30 лет работы усилиями тюменских поисковиков подняты и подготовлены к погребению останки 9 тыс. 293 солдат и офицеров Красной армии, установлено 373 имени.

2017 год – юбилейный для тюменских поисковиков. В 1987 году первый отряд Тюменской области отправился в экспедицию на места боев Великой Отечественной войны.

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