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В Тюмени открыли филиал городской станции по борьбе с болезнями животных

13:48 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени открыли филиал городской станции по борьбе с болезнями животных/Фото ИА "Тюменская линия"

За терапевтической, хирургической помощью для питомцев, а также консультацией дерматолога, стоматолога и услугами по профилактике болезней начинают обращаться тюменцы в новый филиал городской станции по борьбе с болезнями животных на ул. Холодильной, 83/5. Торжественное открытие клиники состоялось 24 октября.

Кроме платных услуг, в клинике доступна бесплатная помощь: за вакцинацию питомцев против бешенства отечественными препаратами денег не возьмут.  

"Прием ведут пять специалистов. Мы стараемся держать руку на пульсе,  уделяем внимание повышению квалификации, наши сотрудники принимали участие в международной ветеринарной конференции в Москве, - рассказал руководитель государственного автономного учреждения Тюменской области "Городская станция по борьбе с болезнями животных" Юрий Хрулин. - В клинике современное оборудование, есть УЗИ- аппарат, мы обеспечены инструментами. Организована продажа лекарственных средств ведущих отечественных и зарубежных производителей, у нас также можно подобрать качественный корм для животных".  

Открытие филиала в центре города позволит заметно снизить нагрузку на специалистов главного офиса станции по борьбе с болезнями животных по ул. Харьковской, 77 Б и уменьшить время ожидания для посетителей.

Важность события отметил заместитель губернатора Тюменской области, руководитель департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.    

"В Тюмени появилась дополнительная точка, где горожане могут получить квалифицированную помощь и консультацию. Это сделает жизнь тюменцев более удобной и комфортной", - отметил он.

По словам Юрия Хрулина, со временем планируется развитие новых видов услуг  - гемотерапии, кислородотерапии. Рассматривается вопрос о закупке рентгена, сейчас такой аппаратуры нет даже в основном офисе, посетителей направляют в частные клиники.   

Как отмечает руководитель городской станции по борьбе с болезнями животных, в перспективе возможно открытие филиалов в районе Мыса и Московского тракта.   

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В Тюмени открыли филиал городской станции по борьбе с болезнями животных/Фото ИА "Тюменская линия"
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Татьяна Ковалева

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Теги: домашние животные , Владимир Чейметов , ветеринария

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