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Коренных жителей Ямала обеспечивают детским приданым при рождении

15:27 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото правительство.янао.рф

Всероссийскую акцию "Подарок новорождённому" предлагает Министерство труда. В рамках акции  предполагается вручать каждой женщине, выписывающейся из родильного дома, набор с необходимыми предметами ухода российского производства.

В Ямало-Ненецком автономном округе предусмотрены государственные гарантии в сфере охраны здоровья граждан из числа коренных малочисленных народов Севера и других этнических общностей, ведущих традиционный образ жизни. В рамках этого закона новорожденные из числа коренных малочисленных народов Севера обеспечиваются детским приданым. В состав комплекта детского набора входит: распашонки из хлопчатобумажной и фланелевой ткани, две пеленки из хлопчатобумажной ткани и одна из фланелевой ткани, три подгузника, клеенка, чепчики, байковое одеяло с пододеяльником и лентой в два метра, уголок из хлопчатобумажной ткани. С 1 сентября по 1 июня комплект дополняется теплой шапочкой и одеялом.

По информации департамента здравоохранения Ямала, за первую половину 2017 года в арктическом регионе новорожденным из числа коренных выдано 438 комплектов на 444,5 тыс. рублей. Всего до конца года запланировано финансирование данной программы на сумму 2,2 млн рублей. Этого хватит, чтобы обеспечить самым необходимым приданым 896 новорожденных коренных ямальцев.

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Теги: Ямал , новорожденные , коренные народы Севера

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