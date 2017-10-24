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Владимир Якушев: новая тюменская поликлиника соответствует стандартам XXI века

14:21 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Любая поликлиника или другое социальное учреждение, введенное в эксплуатацию в регионе, отличается в лучшую сторону от уже имеющихся. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами в ходе рабочего визита в поликлинику N17 в Тюмени 24 октября.

"Технологии не стоят на месте, они шагают вперед. Сегодня мы с вами увидели поликлинику XXI века, которая обслуживает территорию, где проживают более 60 тысяч человек. Здесь, как и в других тюменских медучреждениях, используются электронные медицинские карты. На достаточно большой площади комфортно и пациентам, и врачам. В поликлинике установлено оборудование последнего поколения. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты. Можно сказать, что это лечебное учреждение отвечает всем необходимым требованиям", - отметил губернатор.

В зоне ответственности поликлиники N17 - крупные жилые массивы, а также четыре детских сада, три средних школы и 187 предприятий, сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" главный врач Ольга Цыбульская. Общая площадь нового здания поликлиники, расположенного на ул. Монтажников, составляет более 8 тыс. кв. м, отметила она.

"Наше лечебное учреждение, в состав которого входят детская и взрослая поликлиники, а также женская консультация, рассчитано на обслуживание 1 тысячи 600 пациентов в день. Средний возраст населения, проживающего на территории, которую мы обслуживаем, составляет 35 лет. Нашим пациентам нужно, чтобы все было быстро, красиво, стильно. И мы стараемся соответствовать этим требованиям", - сказала Ольга Цыбульская.

В поликлинике N17 установлено современное эндоскопическое, ультразвуковое, отоларингологическое офтальмологическое, рентгенодиагностическое, флюорографическое и маммографическое оборудование. Для пациентов с детьми есть игровые зоны. Лечебное учреждение полностью отвечает нуждам людей с ограниченными возможностями. "За двадцать лет работы, в том числе в частных клиниках, мне еще не доводилось трудиться в таких замечательных условиях", - отметил в разговоре с Владимиром Якушевым врач-отоларинголог Евгений Корначев.

Пенсионерка Любовь Френёва, несколько лет назад переселившаяся в Тюмень из Когалыма, тепло поблагодарила Владимира Якушева за новую поликлинику, в которой она чувствует себя очень комфортно. "Многие мои подруги переехали с Севера в другие регионы России, и когда я рассказываю им, что в тюменской поликлинике можно совершенно бесплатно пройти диагностические и лечебные процедуры, они сначала не верят, а потом восхищаются. Это поликлиника с человеческим лицом!", - подчеркнула пациентка.

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Евгений Бабенко

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Теги: здравоохранение , Владимир Якушев , поликлиника

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