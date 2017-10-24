Викуловских призывников торжественно проводили в армию

Фото Минобороны

Девять призывников первыми отправились на областной призывной пункт из Викуловского района. Их торжественно проводили в Викуловском центре творчества.

По традиции ребят напутствовали заместитель главы района Евгений Шорохов, военный комиссар Викуловского и Сорокинского районов Михаил Пудов, председатель районного совета ветеранов Федор Тесля и настоятель Свято-Троицкого храма Владимир Сергеев. Также для будущих солдат выступили местные творческие коллективы, волонтеры, слушатели классов добровольной военной подготовки.

Как отметил Михаил Пудов, всего осенью из Викуловского района в армию отправятся 40 юношей – на 10 больше, чем весной. Один из них определен в Президентский полк. Всего из Тюменской области в осеннюю кампанию-2017 планируется призвать около 1 тыс. 900 ребят.

Евгения Шевцова