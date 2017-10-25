Конкурс "Серебряные крылышки" принимает заявки

Конкурс «Серебряные крылышки» принимает заявки. Фото ДИ "Пионер"

VI открытый Всероссийский конкурс хореографических коллективов и солистов на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса Сергеевича Санкина "Серебряные крылышки" состоится в Тюмени. Конкурс стартует во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 ноября и продлится в течение двух дней.

В первый день состоится торжественное открытие конкурса и конкурсный просмотр. Во второй день участников будут ждать мастер-классы для руководителей коллективов, круглый стол с членами жюри и гала-концерт с награждением победителей и участников конкурса.

Конкурсная программа пройдет по множеству номинаций, в числе которых: детский танец, народный и народно-стилизованный, эстрадный и современный, классический, спортивный бальный танец и танцевальная мозаика, которая даст возможность коллективу выставить два номера различных танцевальных направлений в одной возрастной группе.

В конкурсе могут принять участие хореографические коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 18 лет. Для участия в конкурсе исполнители должны представить по две хореографические композиции в номинации. Продолжительность программы не должна превышать восемь минут. Заявки на участие в конкурсе принимаются в адрес оргкомитета не позднее 10 ноября 2017 г.