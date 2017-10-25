Школа программирования набирает последний в 2017 году учебный поток

Фото ИА "Тюменская линия"

Талантливых программистов, желающих освоить курс "Основы Web-разработки", приглашает тюменская Школа программирования.

Это будет последний поток, набранный в 2017 году. Отбор учащихся будет проходить на конкурсной основе. Входной тест претенденты должны заполнить до 27 октября, на следующий день будут подведены итоги. Обучение начнется 30 октября и будет проходить по понедельникам, вторникам и четвергам с 18 часов 30 минут до 21 часа.

Курс рассчитан до конца 2017 года. По его окончании лучшие ученики получат возможность трудоустроиться. Подробную информацию можно получить на сайте школы и по тел. 8 (922) 002-09-42.

Напомним, Школа программирования – совместный проект правительства Тюменской области, Агентства инфраструктурного развития, тюменского технопарка и его резидента – компании "Esoft" . Участниками школы могут стать физические лица с техническим или математическим образованием, которые успешно прошли онлайн-тестирование. Обучение в школе бесплатное.

Компания-партнер "Esoft" с момента запуска проекта вложила в него около 210 млн рублей. В ближайшее время ее специалисты намерены презентовать первый продукт. В перспективе также выход на европейский и азиатский рынок, сообщает пресс-служба тюменского технопарка.