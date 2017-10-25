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Арт-объекты "Морфологии улиц" отметили в системе 2ГИС

12:38 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото "Моей территории"

27 стрит-арт-объектов фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц" появились в поисковой системе 2ГИС. Тюменский бесплатный электронный справочник не только отметил их месторасположение, но и добавил описание проекта, фотографии и имя автора.

Фестиваль культурного проектирования прошел в Тюмени летом 2017 года. В рамках "Морфологии улиц" райтеры реализовали свои идеи по темам: "Анимоформа", "Культурный код", "Цитата", "Я так вижу". Конкурсный отбор прошли 28 художников из Кирова, Екатеринбурга, Кургана, Казани, Перми и Тюмени.

В течение трех дней участники преображали Тюмень. 14 июля свои эскизы реализовали художники, которые работают с электрическими шкафами: большая их часть расположилась на улицах Луначарского и Республики. 15 июля за дело принялись райтеры, цель которых изменение облика крупных городских объектов. А 17 июля в Тюмени работали иногородние участники, которые изменили внешний облик трансформаторных будок у тюменских школ, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория".

"Приятно видеть, что "Морфология улиц" не заканчивается. Итогом стало не только создание отдельных арт-объектов в городе, но и создание сообщества молодых художников, и выход их в городскую среду. Сегодня они уже создают свои проекты, их приглашают присоединиться к крупным городским событиям и реалити-шоу. Это, безусловно, влияет на визуальную среду нашего города и уровень комфорта для его жителей", — рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

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Теги: арт-объект , Морфология улиц , 2ГИС

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