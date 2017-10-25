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Мужская сборная России по биатлону проводит сборы в Ханты-Мансийске

12:05 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мужская сборная России по биатлону тренируется в Ханты-Мансийске/ Фото biathlonrus.com

Мужская сборная России в полном составе собралась на сборе в Ханты-Мансийске. На одном стрельбище работают Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Антон Шипулин с Алексеем Волковым, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

"Ханты-Мансийск – хороший город, мне здесь нравится, — рассказывает чемпион мира Максим Цветков. — Думаю, это одно из лучших мест, где можно проводить тренировки. Поэтому могу сказать, что все идет неплохо. Мы тренируемся, готовимся к сезону. Нужно работать над каждым компонентом биатлона. В этом году главный старт – Олимпийские игры. Конечно, хочется попасть в олимпийскую команду. Думаю, если все сложится хорошо, то пройдет так, как мы и планировали с тренером. Сейчас даже о видеороликах не приходится думать. Может быть, в выходной день постараюсь записать какое-нибудь видео для болельщиков из Ханты-Мансийска".

Шипулин и Волков продолжают работу под руководством двух Андреев – Крючкова и Гербулова. Бабиков, Цветков, Гараничев, Логинов, Елисеев, Шопин работают под началом Рикко Гросса, Андрея Падина, Сергея Башкирова и Александра Попова. Также с командой находится врач, массажист, а сервисеры работают над подготовкой лыж.

"Восемь биатлонистов основной сборной работают сейчас в Ханты-Мансийске, — отметил старший тренер мужской сборной Рикко Гросс. — Это место для тренировок мы выбрали всем тренерским штабом. Нам обещали здесь хорошие снежные условия, и организаторы с этой задачей справились – трехкилометровый круг проложен до стрельбища. Условия для подготовки здесь отличные. В Ханты-Мансийске мы будем работать до 8 ноября, а затем команда отправится на сбор в норвежский Бейтоштолен".

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Мужская сборная России по биатлону тренируется в Ханты-Мансийске/ Фото biathlonrus.com
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Теги: Александр Логинов , Алексей Волков , Евгений Гараничев , Антон Шипулин , биатлон

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