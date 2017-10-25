Лучший город Земли избавится от пробок

МегаФон

Через восемь лет тюменцы будут добираться до работы без пробок и находить парковочные места даже в центре. Такой вывод содержится в исследовании компании "МегаФон", которая реализует проект с Институтом территориального планирования "Град" по заказу администрации Тюмени.

Специалисты уже сейчас изучают поведение жителей областной столицы, основываясь на "больших данных" – массиве информации о поведении, интересах и занятиях горожан. Главным источником данных станут базовые станции "МегаФона", фиксирующие перемещения абонентов сотовых операторов.

Полученные цифры учтут в итоговом транспортном плане Тюмени. Он поможет отрегулировать дорожное движение, запланировать новые автомобильные развязки и сбалансировать развитие транспортной инфраструктуры города с его общим развитием.

"Мы условно делим город на "транспортные" районы, в которых наблюдаем за активностью в разное время. Искусственный интеллект выявляет точки притяжения горожан: где живут, работают, куда и когда ездят отдыхать. Базовые станции "МегаФона" дают эту информацию, она поможет улучшить качество проектных решений, а в будущем и провести мониторинг их качества и реализации", – говорит директор по развитию института "Град", разрабатывающего комплексную программу транспортной инфраструктуры Тюмени, Илья Бальцер.

Изучение структуры и динамики населения Тюмени проводилось при помощи геоаналитического сервиса на основе технологии машинного обучения. Она позволяет получить объективную картину происходящих социально-экономических процессов в регионе, выявить тренды и отследить изменения.

"Геоаналитические сервисы "МегаФона" будут незаменимы в разработке и оценке эффективности программ развития территорий РФ и различных отраслевых стратегий регионов, например, туризма. Анализ данных проходит в режиме реального времени с возможностью ретроспективы, это актуальнее традиционных методов исследований, например, переписи населения", – рассказал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и спецпроектам "МегаФона" на Урале Евгений Иванов.