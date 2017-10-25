up

25.10.2017 среда

EUR 67.6856

USD 57.5852

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Лучший город Земли избавится от пробок

13:21 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Через восемь лет тюменцы будут добираться до работы без пробок и находить парковочные места даже в центре. Такой вывод содержится в исследовании компании "МегаФон", которая реализует проект с Институтом территориального планирования "Град" по заказу администрации Тюмени.

Специалисты уже сейчас изучают поведение жителей областной столицы, основываясь на "больших данных" – массиве информации о поведении, интересах и занятиях горожан. Главным источником данных станут базовые станции "МегаФона", фиксирующие перемещения абонентов сотовых операторов.

Полученные цифры учтут в итоговом транспортном плане Тюмени. Он поможет отрегулировать дорожное движение, запланировать новые автомобильные развязки и сбалансировать развитие транспортной инфраструктуры города с его общим развитием.

"Мы условно делим город на "транспортные" районы, в которых наблюдаем за активностью в разное время. Искусственный интеллект выявляет точки притяжения горожан: где живут, работают, куда и когда ездят отдыхать. Базовые станции "МегаФона" дают эту информацию, она поможет улучшить качество проектных решений, а в будущем и провести мониторинг их качества и реализации", – говорит директор по развитию института "Град", разрабатывающего комплексную программу транспортной инфраструктуры Тюмени, Илья Бальцер.

Изучение структуры и динамики населения Тюмени проводилось при помощи геоаналитического сервиса на основе технологии машинного обучения. Она позволяет получить объективную картину происходящих социально-экономических процессов в регионе, выявить тренды и отследить изменения.

"Геоаналитические сервисы "МегаФона" будут незаменимы в разработке и оценке эффективности программ развития территорий РФ и различных отраслевых стратегий регионов, например, туризма. Анализ данных проходит в режиме реального времени с возможностью ретроспективы, это актуальнее традиционных методов исследований, например, переписи населения", – рассказал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и спецпроектам "МегаФона" на Урале Евгений Иванов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пробки , Мегафон

Последние новости

14:38 Тюменская область принимает участие в едином уроке безопасности в сети Интернет
14:27 Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником
14:16 В Тобольске на расчистке улиц работает вся снегоуборочная техника
14:05 "Дом пионеров" приглашает на загородную кавер-вечеринку
13:54 "Техноспецназ" поможет тюменским школьникам правильно выбрать будущую профессию
13:43 Тюменка поборется за титул "Мисс Российские студотряды" Фото
13:32 Общественный совет при областном департамент труда и занятости активно работает с работодателями
13:21 Лучший город Земли избавится от пробок
13:10 В ФЦН Тюмени помогли маленькому мальчику из Подмосковья Фото
13:00 Школа программирования набирает последний в 2017 году учебный поток
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником

"Фортум" и "Корпорация СТС" создали совместное предприятие

Владимир Якушев: новая тюменская поликлиника соответствует стандартам XXI века

Политика

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Экономика

В Тобольске на расчистке улиц работает вся снегоуборочная техника

До конца года в регионе будет запущено более двадцати инвестпроектов

В Русской школе управления обсудили качество и эффективность бизнес-образования

Общество

Тюменская область принимает участие в едином уроке безопасности в сети Интернет

"Дом пионеров" приглашает на загородную кавер-вечеринку

"Техноспецназ" поможет тюменским школьникам правильно выбрать будущую профессию

Спорт

Мужская сборная России по биатлону проводит сборы в Ханты-Мансийске

Тюменские дзюдоисты примут участие в соревнованиях памяти мастеров спорта

Конкурс "Серебряные крылышки" принимает заявки

Происшествия

Уволенный тюменец похитил имущество своего предприятия

Убийцы девушки в Тюмени признаны невменяемыми

В Югре продолжается расследование смертельной аварии с участием сотрудника ГИБДД
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+