Сельскохозяйственная ярмарка в Тюмени охватывает все больше площадок

Продовольственные ярмарки. Фото tyumen-city.ru

Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка пройдет около центра "Тюмень-Дзюдо" на ул. Гнаровской, 1 28 октября. Время работы – с 8 до 15 часов.

Напомним, что также ярмарки традиционно проходят около ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 162, корп. 2), комплекса "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12) и в районе рынка "Мальвинка" на ул. Бакинских Комиссаров. Здесь можно купить свежее мясо, рыбу, овощи и другую продукцию ЛПХ.

Поучаствовать в ярмарке могут все граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, а также ведущие личные подсобные и фермерские хозяйства. Для этого нужно подать заявку по телефонам: 8 (3452) 510-944, 510-958 (для граждан) и 8 (3452) 510-953, 510-935 (для сельхозпроизводителей), сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.