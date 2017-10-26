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Сельскохозяйственная ярмарка в Тюмени охватывает все больше площадок

08:45 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Продовольственные ярмарки. Фото tyumen-city.ru

Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка пройдет около центра "Тюмень-Дзюдо" на ул. Гнаровской, 1 28 октября. Время работы – с 8 до 15 часов.

Напомним, что также ярмарки традиционно проходят около ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 162, корп. 2), комплекса "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12) и в районе рынка "Мальвинка" на ул. Бакинских Комиссаров. Здесь можно купить свежее мясо, рыбу, овощи и другую продукцию ЛПХ.

Поучаствовать в ярмарке могут все граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, а также ведущие личные подсобные и фермерские хозяйства. Для этого нужно подать заявку по телефонам: 8 (3452) 510-944, 510-958 (для граждан) и 8 (3452) 510-953, 510-935 (для сельхозпроизводителей), сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

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Теги: продовольственная ярмарка

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