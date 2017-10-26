Викуловским выпускникам расскажут, куда поступать после школы

Ярмарка учебных мест, фото - taviak.ru

Ярмарка учебных мест для старшеклассников Викуловского района состоится 30 октября в 10 часов 30 минут.

Как рассказала ведущий инспектор районного Центра занятости Евгения Иванова, это традиционное мероприятие, где ребята могут больше узнать о вузах и ссузах Тюменской и соседних областей и определиться с будущей профессией. Также их представители расскажут о максимальном проходном балле, образовательных программах и возможностях для развития спорта и творчества.

Традиционно в рамках таких ярмарок в Викулово приезжают представители Тюменского госуниверситета, индустриального университета, Ишимского педагогического института – филиала ТюмГУ, Голышмановского агропедагогического колледжа.

Евгения Шевцова