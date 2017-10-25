Общественный совет при областном департамент труда и занятости активно работает с работодателями

Общественный совет при областном департамент труда и занятости активно работает с работодателями. Фото ИА "Тюменская линия"

Проблемы снижения неформальной занятости и теневой заработной платы были одними из основных в работе общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Об этом сообщил председатель совета Федор Попов на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Был проведен круглый стол "Снижение неформальной занятости и легализация заработной платы в организациях Тюменской области", в котором приняли участие более ста работодателей региона, - отметил он. - На общем собрании членов союза "Объединение работодателей Тюменской области" обсуждались вопросы исполнения трудового законодательства, включая негативные последствия выплаты серой зарплаты при назначении пенсии, легального оформления трудовых отношений".

Объединениям работодателей общественный совет при областном департаменте труда и занятости населения уделяет особое внимание.

"Создание территориальных объединений работодателей – это необходимость, которая позволит перевести на новый формат работы бизнес-структуры, создавать органы управления и представительства бизнеса, выступать с законодательной инициативой через вышестоящие объединения предпринимателей, подписывать трехсторонние соглашения с органами власти и профсоюзами, а затем требовать исполнения этих соглашений. Такое объединение позволит охватить все отрасли, и в том числе малых предпринимателей, защитить при выработке стратегии развития муниципалитета малый бизнес, что сделает его более конкурентоспособным", - уверен Федор Попов.

Общественный совет при департаменте труда и занятости населения Тюменской области был создан в декабре 2015 года. В его состав вошли представители профсоюза, общественных организаций "Работающая молодежь Сибири", общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, движения "В защиту человека труда, Всероссийского общества инвалидов.

Борис Олейник