"Техноспецназ" поможет тюменским школьникам правильно выбрать будущую профессию

«Техноспецназ» поможет тюменским школьникам правильно выбрать будущую профессию. Фото ИА "Тюменская линия"

Профориентационный проект "Техноспецназ" поможет тюменским школьникам сориентироваться на современном рынке труда и правильно выбрать будущую профессию. Об этом заявил один из авторов проекта, член общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области Святослав Варнашов, представляя его на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Этот проект, разработанный межрегиональной общественной организацией "Работающая молодежь Сибири", направлен на популяризацию инженерных и высокотехнологичных профессий среди молодежи и учащихся 8-11 классов, - пояснил он. - Проект состоит из двух серий видеороликов. Первая серия - это "Инженеры – основа благополучного будущего России". Она направлена преимущественно на популяризацию инженерных специальностей в различных отраслях экономики. Вторая часть – это профессии "Национальной технологической инициативы". В этой части упор сделан не только на инженерные специальности, но и на другие высокотехнологичные перспективные профессии – это различные исследователи, ученые, такие как проектировщики новых материалов и другие самые интересные перспективные профессии".

Программа "Национальные технологические инициативы" - это комплексная долгосрочная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые, по словам Святослава Варнашова, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

"Видеоролики, - заверил Святослав Варнашов, - получают высокие оценки, как среди специалистов, педагогов школ, так и нравятся самим зрителям – учащимся школ и мотивирует их планировать свое профессиональное будущее в этих сферах деятельности".

Видеоролики проекта "Техноспецназ" передаются для безвозмездного использования в профориентационных целях всем заинтересованным сторонам.

Борис Олейник