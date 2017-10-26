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Степан Киричук поздравил тюменцев с юбилеем областного телевидения

18:21 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

От эффективной, надежной и слаженной работы тюменского телевидения зависит решение насущных проблем жителей региона и качество жизни тюменцев. Об этом заявил член Совета Федерации ФС РФ Степан Киричук, поздравляя работников тюменского телевидения и всех жителей региона с 60-летним юбилеем со дня выхода в эфир первой тюменской телевизионной передачи.

"Шестьдесят лет назад вышла в эфир первая тюменская телевизионная передача. За эти годы тюменские телевизионщики сумели завоевать доверие широкой зрительской аудитории, прежде всего, благодаря инициативе, творческому подходу к делу, и позиции, которая обязывает не просто фиксировать события и факты, но активно вмешиваться в жизнь, постоянно искать новое, двигаться вперед", - подчеркнул Степан Киричук.

Сенатор пожелал работникам тюменского телевидения творческих успехов, находок и побед во имя укрепления могущества России.

Евгений Бабенко

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Теги: телевидение , Степан Киричук

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