Электронные медкарты внедрены во всех взрослых поликлиниках Тюмени

admtyumen.ru

Современные информационные технологии внедрены во всех поликлиниках Тюмени. Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"Тюменские поликлиники первыми из лечебных учреждений областного центра вошли в программу информатизации здравоохранения. Уже наработан солидный опыт в этой сфере, опробовано и внедрено современное программное обеспечение. Врачи и медсестры не только освоили новые технологии, но и дали нам обратную связь, благодаря которой появилась возможность улучшить работу", - отметила Инна Куликова.

По словам директора областного департамента здравоохранения, регистратуры старого образца, с бумажными медкартами, из тюменских поликлиник практически полностью исчезли. "Такие регистратуры пока остались только в некоторых детских поликлиниках, потому что мы завершаем работу над детской электронной медицинской картой. Взрослые поликлиники полностью перешли на электронные медкарты", - рассказала она. Поэтапное внедрение электронных медкарт продолжается в муниципалитетах региона, добавила Инна Куликова.

"Практический опыт информатизации здравоохранения, которые наработан в Тюмени, мы переносим в города и районы региона. Хорошие помещения, современное оборудование - все это, конечно, очень важно. Но не менее важны грамотная организация работы, разведение потоков пациентов, отсутствие очередей. Врачей нужно избавить от излишней работы с документами, это позволит им уделять больше времени и внимания пациентам. В течение полутора-двух лет современные информационные технологии должны быть внедрены во всех поликлиниках Тюменской области", - поставил задачу губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Евгений Бабенко