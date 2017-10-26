up

26.10.2017 четверг

EUR 67.7713

USD 57.614

В Тюмени -5..-7 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени спас жизни тысячам детей

14:16 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени - в числе мировых лидеров по своему профилю. Одним из приоритетных направлений ФЦН является оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям. Здесь уже вернули здоровье тысячам малышей, половина из них – в возрасте до года. Наиболее сложные операции проводит главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов.

Специалисты центра помогают пациентам даже, казалось бы, в безнадежных случаях, когда ни одна другая клиника не берется за лечение. В ФЦН Тюмени оказывают помощь при врожденных аномалиях, эпилепсии, опухоли мозга и позвоночника, устраняют последствия травм и повреждения нервов.

"Мы активно используем малотравматичныетехнологии, оборудование, которое позволяет минимизировать травмы для детского организма и более радикально и точно подходить к хирургии", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Юрий Якимов.

Центр принимает на лечение детей из всех регионов России и зарубежных стран. При этом вся высокотехнологичная медицинская помощь гражданам РФ оказывается абсолютно бесплатно. Консультацию специалистов можно получить в заочной форме через сайт учреждения.

"Опыт наших сотрудников очень большой. Практически ни один центр в России не выполняет такое количество операций, в том числе, самых сложных. Дети – наше будущее, поэтому врачи Федерального центра нейрохирургии делают все, чтобы самые маленькие пациенты выросли здоровыми, сильными и активными людьми", - отметил Альберт Суфианов.

﻿
Фото пресс-службы ФЦН
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ФЦН , Альберт Суфианов , дети , медицина

Последние новости

14:16 Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени спас жизни тысячам детей Фото
14:05 Всемирно известная музыкальная группа из Санкт-Петербурга даст концерт в Тюмени Фото
13:54 Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание  
13:43 Акция "Доктор с вами" пройдет в Рощино, Утешево, ММС, Березняковском и Патрушева
13:32 Более двух тысяч инвалидов смогли трудоустроиться в 2017 году
13:21 В Тюменской области Роспотребнадзор забраковал триста шестьдесят килограммов мяса
13:10 Интересные и инновационные стартапы ждут в тюменском бизнес-акселераторе
13:00 В Тобольске воссоздадут оранжерею, где трудилась императорская семья Николая II
12:49 Житель Казахстана за взятку пытался вернуть партию сигарет в Ишиме
12:38 В Тюменском районе решают, как помочь придорожному сервису оборудовать съезды с федеральных трасс
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: информатизация здравоохранения нужна и пациентам, и врачам

Владимир Якушев пожелал коллективу "Регион-Тюмень" интересных проектов и ярких побед

Владимир Якушев: нельзя допустить криминализации рынка автострахования

Политика

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Экономика

В Тюменском районе решают, как помочь придорожному сервису оборудовать съезды с федеральных трасс

Газовики и судебные приставы объединились для совместного взыскания долгов

Начались работы по замене участка теплосети в районе Мельникайте в Тюмени

Общество

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени спас жизни тысячам детей

Всемирно известная музыкальная группа из Санкт-Петербурга даст концерт в Тюмени

Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание  

Спорт

Тюменские легкоатлеты откроют спортивный сезон

Дзюдоистка Мария Зольникова отправляется на Кубок Европы

Муса Могушков выступит на Кубке "Большого шлема" в Абу-Даби

Происшествия

Житель Казахстана за взятку пытался вернуть партию сигарет в Ишиме

В Тюмени зять избил тестя бейсбольной битой

В столкновении двух "Рено" на трассе Тюмень – Омск погибла жительница села Армизонское
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+