Омский театр кукол "Арлекин" представит в Тюмени три спектакля

В Тюмени проходят гастроли Омского театра куклы,актера и маски "Арлекин"/Фото ИА "Тюменская линия"

Три спектакля для юных тюменцев покажут артисты Омского государственного театра куклы, актера и маски "Арлекин" в Тюменском театре кукол с 26 по 29 октября. Хозяева тюменской сцены в эти дни представят свои постановки для омских зрителей.

Обменные гастроли проходят в рамках федеральной программы "Большие гастроли для маленьких".

"Тюмень для нас не чужой город, тюменские коллеги - наши друзья. Мы очень рады визиту и встрече с местными зрителями", - подчеркнул директор театра "Арлекин" Станислав Дубков на пресс-конференции для журналистов. - Репертуар выбирал наш театр, спектакли согласовывали с тюменскими коллегами, чтобы не было повторов. Они очень разные по стилю, по режиссерскому решению, по актерскому исполнению. Мы очень хотели привезти спектакль "Бременские музыканты", потому что его поставила замечательный тюменский молодой режиссер Наталья Явныч".

В Тюмени проходят гастроли Омского театра куклы,актера и маски "Арлекин"/Фото ИА "Тюменская линия"

Показы спектакля "Бременские музыканты" для ребят от шести лет пройдут в большом зале 26, 27 и 28 октября. Спектакль решен средствами театра масок. Известная сказка на новый лад превратилась в музыкальное приключение для ребят из дворовой команды, лидер которой влюбился в девочку из богатой семьи и разыграл для нее целое музыкальное шоу, в котором превратил даму сердца в Принцессу, себя - в Трубадура, а Дворника - в Глупого короля. Друзья влюбленного героя примерили маски бременских музыкантов. Постановка с успехом идет в Омске несколько месяцев.

"Спектакль динамичный, мы в постоянном движении и очень комфортно чувствуем себя в этой постановке. Мы старались найти точки соприкосновения с партнерами по сцене и сохранить нежность, которую хотел передать режиссер", - рассказали исполнители главных ролей Александр Галахов и Ирина Ландман.

В Тюмени проходят гастроли Омского театра куклы,актера и маски "Арлекин"/Фото ИА "Тюменская линия"

28 и 29 октября в малом зале маленьких зрителей ждет спектакль "Сказка о глупом мышонке" в постановке заслуженного артиста России Эдуарда Уракова. Однако в новой постановке герой известной сказки Самуила Маршака прекращает капризничать и может обхитрить Кошку.

29 октября маленьких тюменцев приглашают на спектакль "Приключения обычные и невероятные, или что случилось с Марком" в постановке польского режиссера Ярослава Антонюка. Увлекательную историю про загадочных Кариуса и Бактуса, поселившихся у мальчика Марка, можно увидеть в большом зале.

Как отметил Станислав Дубков, в репертуаре театра много спектаклей для зрителей старшего возраста, привезти и показать эти постановки не позволили сжатые сроки гастролей. В следующий приезд, рассказал руководитель "Арлекина", акцент будет сделан именно на этих спектаклях.

Омский государственный театр куклы, актера и маски "Арлекин" считается одним из старейших в России, в 2017 году открыл 82 сезон. Обладатель премии "Золотая маска". Театр активно участвует в региональных, всероссийских и международных фестивалях. В 2002 году вошел в десятку крупнейших театров мира.

Татьяна Ковалева