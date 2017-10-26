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Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

17:43 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Примерно в четырехстах школах и детских садах Тюменской области будут изучать шахматную дисциплину в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель общественного совета проекта единороссов "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов на встрече с молодыми законодателями Челябинской области.

Обмен опытом состоялся в рамках форума молодых депутатов УФО, на котором Андрей Артюхов и руководитель региональной шахматной федерации Геннадий Шантуров встретились с председателем собрания депутатов Саткинского района Николаем Бурматовым и председателем комитета по молодежной политике, культуре и спорту Собрания молодых депутатов Челябинской области Андреем Сосниным.

Николай Бурматов рассказал, что шахматы включены во все школы Сатки в рамках партийного проекта "Единой России". "В каждом муниципалитете Челябинской области будут выбраны три базовые школы, закуплен инвентарь на бюджетные средства. Ведущий педагог страны Игорь Сухин провел обучающийся семинар для первых 20 педагогов".

Артюхов рассказал, что сейчас как дисциплина шахматы преподаются в 250 школах и 60 детских садах области, в 2018 году это количество планируется довести до четырехсот. "При поддержке фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы в образовательные учреждения региона приобретается шахматный инвентарь – доски, столы, методические пособия. В 2017 году на эти цели фракция выделила 1,3 млн рублей. В Тюменской области ежегодно проходит более 100 мероприятий, связанных с игрой в шахматы – это больше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации".

Челябинские гости выразили уверенность в том, что такие встречи приносят обоюдную пользу, соседям есть чему учиться друг у друга, а межрегиональное шахматное сотрудничество должно развиваться и дальше, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: облдума , Андрей Артюхов , Единая Россия , шахматы

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