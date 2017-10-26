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Тромболизис помогает ишимцам после инсульта вернуться к обычной жизни

17:10 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

99 человек удалось спасти от инсульта врачам областной больницы №4 с начала года. За 2016 год эта цифра составила 500 человек.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая первичным сосудистым отделением областной больницы №4 Наталия Холмова.

По ее словам, в процентном соотношении примерно одинаково болеют мужчины и женщины.

Первичное сосудистое отделение обслуживает Ишим и 10 районов юга области: Ишимский, Аромашевский, Сорокинский, Викуловский, Абатский, Сладковский, Казанский, Бердюжский, Армизонский и Голышмановский.

С прикрепленных территорий пациентов напрямую из дома доставляют в Ишим на машине скорой помощи. О больном сообщают дежурному неврологу, человека встречают медсестра и санитарка. В течение сорока минут у пациента берут все необходимые анализы и делают компьютерную томографию головного мозга.

Как подчеркнула Наталия Холмова, главное при первых подозрениях на инсульт  сразу вызвать скорую помощь. Потому что важно в течение первых 4,5 часов оказать больному помощь. Тогда у человека будет меньше проблем с восстановлением, поскольку будет поражено меньше клеток мозга.

В настоящее время материальная база первичного сосудистого отделения областной больницы №4 соответствует стандартам оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Для тяжелых пациентов имеются две палаты интенсивной терапии. По статистике, около 45-60% пациентов, перенесших инсульт, возвращаются к повседневной жизни.

"Самый эффективный метод лечения ишемического инсульта – тромболизис. При процедуре вводится тромболитическое вещество, способное растворить тромб и тем самым восстановить кровоток. Четыре с половиной часа от начала заболевания – в эти сроки необходимо уложиться при проведении тромболитической терапии. Это тот случай, когда время не деньги, а жизнь!", - подчеркнула Наталия Холмова.

29 тромболизисных терапий было проведено в 2016 году. Из 29 человек у двух пациентов состояние не изменилось, у 18 человек отмечалось улучшение, и эти пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии и способны к самообслуживанию.

За 9 месяцев 2017 года процедуру получил 21 человек, из которых 17 вернулись к обычной жизни.

Инна Кондрашкина

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Теги: областная больница №4 , инсульт , Всемирный день борьбы с инсультом

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