Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду

gibdd.ru

Тюменского водителя, виновного в неоднократной пьяной езде, отправили в колонию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, первый раз житель п. Боровский был осужден в ноябре 2016 года за пьяную езду на ВАЗ-211440. Мужчине назначили 450 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

В связи с уклонением от работ в апреле 2017 года бесплатные работы осужденному заменили на 56 дней лишения свободы в колонии-поселении. 8 июня он освободился.

В августе 2017 года он вновь пьяный ездил по поселку, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Но и после этого водитель 6 сентября в состоянии опьянения управлял машиной. Было возбуждено еще одно дело. Дела соединили в одно производство и направили в суд.

Суд назначил ему год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.