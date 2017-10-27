up

27.10.2017 пятница

EUR 68.289

USD 57.7643

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Призывникам Заводоуковска вручили пятачок на удачу

16:34 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
День призывника. Фото Центра развития детей и молодежи Заводоуковска

Родители призывников, курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, молодежь округа и ветераны Заводоуковска пришли поддержать будущих защитников Родины на День призывника.

По итогам осенней призывной кампании ряды российской армии пополнят около 60 заводоуковцев.

Особым вниманием на мероприятии отметили ветеранов Великой Отечественной войны. В знак глубокого уважения и благодарности от молодого поколения участникам войны Герману Титовичу Журавлёву, Алексею Михайловичу Бородулину, Николаю Симоновичу Кожевникову вручили цветы. Родителей призывников – выпускников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, которые отличились во время обучения, поощрили благодарственными письмами главы Заводоуковского городского округа.

По традиции каждому призывнику вручили обращение главы администрации и монетку-пятачок на удачу.

﻿
День призывника. Фото Центра развития детей и молодежи Заводоуковска
1 /

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: осенний призыв , Заводоуковский городской округ , ветераны

Последние новости

18:56 Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты
18:54 Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима
18:07 Тюменцам предлагают контролировать уборку снега
17:55 28 октября - события дня
17:44 Тюменских трудных подростков научат танцевать Hip-Hop
17:40 Социальный проект "Шанс" попал в Топ-6 рейтинга Google Фото
17:29 Воспитанники "Аванпоста" посетили пожарную часть Фото
17:18 Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации
17:07 Опыт федеральных образовательных инновационных площадок обсудили в Тюмени
17:00 Тюменским водителям пожелали безопасных дорог и вежливых пассажиров
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

Работы по замене участка теплосети в районе Мельникайте в Тюмени завершены досрочно

Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть

Общество

Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима

Тюменцам предлагают контролировать уборку снега

28 октября - события дня

Спорт

Спартакиада тюменских предприятий выявит сильнейших в дартсе

Объекты Универсиады-2019 смогут принимать мировые соревнования

Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

Происшествия

В Югре расследуют дело об избиении девочки из Таджикистана

Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду

Уралец до смерти забил своего коллегу в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+