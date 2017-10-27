Призывникам Заводоуковска вручили пятачок на удачу

День призывника. Фото Центра развития детей и молодежи Заводоуковска

Родители призывников, курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, молодежь округа и ветераны Заводоуковска пришли поддержать будущих защитников Родины на День призывника.

По итогам осенней призывной кампании ряды российской армии пополнят около 60 заводоуковцев.

Особым вниманием на мероприятии отметили ветеранов Великой Отечественной войны. В знак глубокого уважения и благодарности от молодого поколения участникам войны Герману Титовичу Журавлёву, Алексею Михайловичу Бородулину, Николаю Симоновичу Кожевникову вручили цветы. Родителей призывников – выпускников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, которые отличились во время обучения, поощрили благодарственными письмами главы Заводоуковского городского округа.

По традиции каждому призывнику вручили обращение главы администрации и монетку-пятачок на удачу.

﻿ День призывника. Фото Центра развития детей и молодежи Заводоуковска 1 /

Дарья Казакова