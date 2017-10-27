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Опыт федеральных образовательных инновационных площадок обсудили в Тюмени

17:07 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Дворец творчества и спорта "Пионер", фото из официальной группы в сети Вконтакте

Тюменский дворец творчества и спорта "Пионер" получил статус федеральной инновационной площадки. Здесь создан региональный модельный центр дополнительного образования детей.

Как максимально эффективно реализовать на таких площадках образовательные программы, эксперты обсудили на семинаре, посвященном общероссийскому опыту инновационных площадок.

С докладами выступили специалисты сферы образования региона и инновационного творчества. Заместитель директора института проблем образовательной политики "Эврика" Елена Осипова выделила основные тренды в образовании: возможность обучаться в любое время и в любом месте, обучение через челленж и мобильные телефоны. По ее словам, инновационные продукты, оборудование и технологии должны не мешать, а способствовать развитию учащихся.

Директор дворца "Пионер" Сергей Лысов обратил внимание на техническое образование как одно из основных направлений современного дополнительного образования. По его словам, оно предполагает внедрение совершенно новых форматов образовательно-проектной деятельности и  создание новой развивающей среды. В пример он привел детский технопарк "Кванториум".

Заместитель директора дома детского творчества из Тарко-Сале (ЯНАО) Оксана Краюхина рассказала о моделировании единого образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Много лет на базе дома детского творчества действует волонтерское движение для работы с такими детьми: волонтеры общаются с ними, проводят мастер-классы, в том числе на дому.

По итогам докладов участники семинара разработали предложения по внедрению инновационных моделей в практику федеральных инновационных площадок.

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Теги: инновации , ДИ Пионер , образование

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