Тюменцам предлагают контролировать уборку снега

Тюменцам предлагают контролировать уборку снега. Фото с сайта "Тюмень - наш дом"

О неубранном снеге, образовании наледи и гололеда, сосульках на крышах и складировании снега тюменцы могут сообщить на портале "Тюмень – наш дом".

Наблюдения о состоянии дорог и дворовых территорий пользователи портала "Тюмень – наш дом" могут опубликовать в открытых на сайте в зимних категориях: "Сосульки на крыше", "Текущее содержание дорог и ремонт" (в разделах "Образовалась наледь, гололед", "Не убирают снег", а также в категории "Текущее содержание двора" ("Складирование снега").

Вопросы, направленные на портал, остаются на контроле до исполнения. Сообщения о необходимости ликвидации выбоин и ям на дорогах и проездах, на тротуарах и площадках рассмотрят с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха с началом строительного сезона 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.