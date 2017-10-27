Тюменцев всех возрастов ждут на празднике "Читаем вместе"

Фото из книжного автобуса "Бампер"

Настоящий праздник чтения ждет тюменцев 5 ноября. В центре "Семья" весь день будут проходить мастер-классы, дискуссии для ребят всех возрастов, а детские психологи предложат родителям консультации по вопросам воспитания.

Праздник "Читаем вместе" пройдет при участии книжного автобуса "Бампер" и в рамках регионального проекта "Создавая будущее". Гости мероприятия также смогут присоединиться к акции "Подвешенная книга" и подарить или купить книжки, которые затем попадут в детские дома и сельские библиотеки Тюменской области.

Часть книг, с которыми дети познакомятся на программах, будут переданы в детскую библиотеку №3 Тюмени.

Детский книжный автобус "Бампер" – это магазин хорошей детской литературы и одновременно читательский клуб внутри автобуса. Создатели необычной библиотеки на колесах намерены своим проектом поддержать детское и семейное чтение и сделать хорошую современную литературу более доступной для детей.

"Мы хотим показать, что сегодня читать не только полезно и модно, но и интересно. В книжном автобусе весело, ярко, уютно, необычно: он не похож на школу, библиотеку или магазин. Это скорее дом на колесах – гостеприимный и веселый. Вместо привычных сидений в "Бампере" — книжные полки, а на полках — самые лучшие книги для детей и подростков" – рассказала координатор проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Мероприятие стартует в 10 часов с открытия книжного автобуса "Бампер". Посетители смогут получить консультацию у опытных специалистов-психологов, которые строят работу на принципах партнерских отношений с детьми, уважительного отношения к выбору ребенка и ценности развития его личности. Автобус будет открыт для посетителей на парковке Центра "Семья" с 10 до 17 часов.

С 10 часов 30 минут начнется программа для дошкольников 3-7 лет "Любимые книжки". Ребята погрузятся в мир современной детской литературы. Продолжительность: 40 минут.

В 11 часов 30 минут пройдет мастер-класс по придумыванию собственной книги для дошкольников "На пригорке, перед моим домом". Продолжительность: 40 минут.

С 12 часов 30 минут начнется программа для родителей и специалистов "Семья и семейные ценности в современной детской литературе". Специалисты расскажут о том, как представлена семья в современной литературе, почему важно и нужно читать как детям, так и взрослым и какие актуальные поднимают авторы в своих произведениях. Продолжительность: 80 минут.

В 14 часов 15 минут учащихся среднего школьного звена ждут на программе "Нам нечего читать". Здесь будет представлен обзор подростковой литературы. Рассказывая про книги, психологи обратят внимание ребят на социально-психологические ситуации, в которых действуют герои и на (не)способности героев с этими ситуациями справляться, попробуют найти аналогии с реальными событиями. Продолжительность: 60 минут.

На 15 часов 30 минут запланирована часовая встреча со специальным гостем "Наши традиции семейного чтения".

В Тюмени праздник "Читаем вместе" пройдет в конференц-зале центра "Семья" по адресу проезд Геологоразведчиков, 14а (заезд с ул. 50 лет ВЛКСМ). Количество участников ограничено. Запись по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. В заявке необходимо указать фамилию и имя, а также программы, которые запланированы к посещению, но не более двух.

Фото из книжного автобуса "Бампер"

Соб.инф.