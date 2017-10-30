"Ночь искусств" в Заводоуковске объединит любителей прекрасного

«Ночь искусств» в Заводоуковске объединит любителей прекрасного. Фото Заводоуковского культурно-досугового центра

"Ночь искусств" в Заводоуковске пройдет под девизом "Искусство объединяет" не только потому, что во Дворце культуры 4 ноября соберутся большие и маленькие любители прекрасного, но и потому, что все учреждения города, имеющие отношения к музыке, книге, живописи или истории, продемонстрируют свое умение и мастерство.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Заводоуковского культурно-досугового центра Елена Полковникова. "Ночь искусств" в Заводоуковске проходит уже третий год подряд и пользуется большой популярностью у горожан.

"В программе принимают участие все структурные подразделения комитета по культуре – краеведческий музей, детская школа искусств, библиотечный центр, культурно-досуговые учреждения города", - рассказала она.

Под руководством педагогов-художников пройдет мастер-класс "Символы эпохи": участники ночного мероприятия попытаются проникнуться духом главного события 20 века Октябрьской революции, 100-летие которой отмечается в этом году. Тему революции продолжит музейная экспозиция с элементами театрализации "Эхо гражданской войны".

Еще одна театрализованная интерактивная программа "Ликбез" поможет проверить знания истории нашей родины, и в некоторой степени восполнить их.

Любителям творчества Марины Цветаевой будет представлен литературный портрет "… мне имя Марина", посвященный 125-летию гениального поэта, через судьбу которого безжалостно прокатилось колесо революции и гражданской войны. Революцию она не поняла и не приняла. Она ее никак не ощутила, представила ее лишь как восстание "сатанинских сил". В 1922 году она уехала из России. Горькие годы эмиграции и столь же горькое возвращение - дочь, муж, сестра арестованы, встречи с ними уже не будет никогда. Экспрессивность и философская глубина, психологизм и мифотворчество, трагедия разлуки и острота одиночества становятся отличительными чертами поэзии Цветаевой этих лет. Большинство из созданного так и осталось неопубликованным. Последний прижизненный авторский сборник Цветаевой "После России" вышел в Париже весной 1928 года . В него вошли почти все стихотворения, написанные с лета 1922 по 1925 год. Эта книга, хронологически продолжающая "Ремесло" (апрель 1921-апрель 1922), по праву считается вершиной лирики поэтессы.

Воспитанники детской школы искусств пригласят всех в музыкальную гостиную "Петр Ильич Чайковский". Участников акции объединит и увлекательный селфи-квест "Назад в прошлое". Кульминацией акции станет розыгрыш ценного подарка - ноутбука.

"Ночь искусств" в Заводоуковске стартует в 20 часов во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 55). Вход свободный.

Борис Олейник