Лучшего водителя Почты России УФО выберут в Тюмени

Лучшего водителя Почты России УФО выберут в Тюмени. Фото пресс-службы УФПС России

Макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель 2017 года" состоится на автодроме УПК "Автомобилист" (4-й км Московского тракта) 31 октября, начало в 12 часов.

Как сообщает пресс-служба УФПС России, в конкурсе примут участие шесть человек – победители филиальных этапов конкурса из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Участникам предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения категорий "В" и "С", устройства автомобиля, навыки оказания первой медицинской помощи и выполнить сложные упражнения по скоростному маневрированию.

Победитель макрорегионального этапа конкурса будет представлять Уральский федеральный округ на финале конкурса.

Отметим, профессия водителя входит в тройку самых важных в почтовой отрасли. Всего в Тюменском филиале Почты России работает 209 водителей на 188 автомобилях. Ежедневно на дорогах Тюменской области почтовые машины выполняют 542 маршрута, а средняя протяженность маршрутов в сутки составляет почти 20 тыс. км.