Тюменцы почтили память жертв политических репрессий

Фото ИА "Тюменская линия"

Массовые политические репрессии 30-х годов ХХ века не должны повториться в истории России. Об этом заявил председатель Тюменской городской общественной организации жертв политических репрессий Михаил Решетников, выступая на митинге у бывшего здания НКВД в Тюмени.

В День памяти жертв политических репрессий несколько десятков горожан возложили цветы к памятным знакам, установленным во дворе бывшего здания НКВД на улицах Семакова, 18, Полевой, 109, Николая Федорова, в Березовой роще в 5 мкр., ул. Мельникайте, восточной стороне Текутьевского кладбища. Подобные акции проходят во всех муниципалитетах региона.

Сегодня в Тюменской области живут 7,5 тыс. реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. За счет средств областного бюджета им предоставляется поддержка при установке телефона, оплате проезда, жилищно-коммунальных услуг, лекарств, зубопротезирования. С 2011 года производится еще и единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий из бюджета региона.

"Мы все должны твердо запомнить те страшные страницы истории, чтобы не допускать их повторения. Наш долг донести до молодого поколения выстраданную миллионами жертв истину - никакие идеологические цели не могут быть выше ценности человеческой жизни и свободы", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, обращаясь к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.

Евгений Бабенко