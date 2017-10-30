up

30.10.2017 понедельник

EUR 67.5276

USD 58.0833

В Тюмени 1..3 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы почтили память жертв политических репрессий

15:00 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Массовые политические репрессии 30-х годов ХХ века не должны повториться в истории России. Об этом заявил председатель Тюменской городской общественной организации жертв политических репрессий Михаил Решетников, выступая на митинге у бывшего здания НКВД в Тюмени. 

В День памяти жертв политических репрессий несколько десятков горожан возложили цветы к памятным знакам, установленным во дворе бывшего здания НКВД на улицах Семакова, 18, Полевой, 109, Николая Федорова, в Березовой роще в 5 мкр., ул. Мельникайте, восточной стороне Текутьевского кладбища. Подобные акции проходят во всех муниципалитетах региона.

Сегодня в Тюменской области живут 7,5 тыс. реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. За счет средств областного бюджета им предоставляется поддержка при установке телефона, оплате проезда, жилищно-коммунальных услуг, лекарств, зубопротезирования. С 2011 года производится еще и единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий из бюджета региона.

"Мы все должны твердо запомнить те страшные страницы истории, чтобы не допускать их повторения. Наш долг донести до молодого поколения выстраданную миллионами жертв истину - никакие идеологические цели не могут быть выше ценности человеческой жизни и свободы", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, обращаясь к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Михаил Решетников , Владимир Якушев , День памяти жертв политических репрессий

Последние новости

16:05 Погода войдет в климатическую норму
15:54 Лыжный центр в Хакасии сможет принимать после реконструкции крупные турниры
15:43 В колонию строгого режима пошел за взяточничество профессор Тюменского индустриального университета
15:32 Два тюменца и тоболяк признаны лучшими мастерами народных промыслов региона
15:21 Тюменцы одержали победу в эстафете Всероссийского фестиваля ГТО
15:10 Зоозащитники просят тюменцев помочь семнадцати кошкам Фото
15:00 Тюменцы почтили память жертв политических репрессий
14:49 ТюмГУ продолжит участие в проекте "5-100"
14:38 В Тюменской области снизилось число убийств и разбоев  
14:27 Красные и зеленые автобусы будут курсировать по Тюмени с 2018 года
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий

Владимир Якушев поздравил работников автомобильного транспорта с праздником

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Югры

Эксперты назвали десятку самых продаваемых кроссоверов

Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил новую продукцию

Общество

Погода войдет в климатическую норму

Лыжный центр в Хакасии сможет принимать после реконструкции крупные турниры

Два тюменца и тоболяк признаны лучшими мастерами народных промыслов региона

Спорт

Тюменцы одержали победу в эстафете Всероссийского фестиваля ГТО

Тюменские боксеры показали лучший результат на турнире памяти Ивана Федюнинского

Муса Могушков привез серебряную медаль из Абу-Даби

Происшествия

В колонию строгого режима пошел за взяточничество профессор Тюменского индустриального университета

В Тюменской области снизилось число убийств и разбоев  

Российские спасатели поднимут Ми-8 со дна Баренцева моря
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+