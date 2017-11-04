Тюменцы почувствуют себя королями Севера с началом зимы

Тюменцы почувствуют себя королями Севера. Фото пресс-службы "Воронинских горок"

Снежный трон королей Севера установят в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" в ноябре.

"По мотивам известного сериала "Игра престолов" мы решили сделать свой собственный не железный, а снежный трон. Каждый тюменец сможет почувствовать себя королем Севера", - сказала специалист по связям с общественностью Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Елена Фаворина.

Материалом для нового арт-объекта стали износившиеся лыжи и сноуборды, которые в дар отдавали тюменцы. Снежный трон украсили элементами ручной росписи. К открытию сезона арт-объект установят на улице в "Воронинских горках", рассказала Елена Фаворина.

Тюменцы почувствуют себя королями Севера. Фото пресс-службы "Воронинских горок"

Она пояснила, что открытие сезона лыжников и сноубордистов ждет не раньше второй половины ноября. Специалисты ждут стабильного минуса, а по прогнозам синоптиков Тюмень еще ждут дожди и плюсовые температуры. Пока же горожан призывают сдавать бывший в эксплуатации спортинвентарь, чтобы украсит комплекс главным атрибутом зимнего спорта.

"Бывает, что наши любимые доски и лыжи ломаются, но хранятся дома как память. Если у вас есть такие и вы готовы поделиться ими для украшения Центра спорта и отдыха, мы будем очень рады, а ваш инвентарь прослужит еще долго, но уже в другом качестве", - обратилась к тюменцам Елена Фаворина.

Подробности в официальной группе "Воронинских горок" в соцсети "ВКонтакте".

Тюменцы почувствуют себя королями Севера. Фото пресс-службы "Воронинских горок"

Ирина Ромашкина