В Ханты-Мансийске улица Карла Маркса станет пешеходной

admhmansy.ru

Эскиз проекта "Реконструкция улицы Карла Маркса" в Ханты-Мансийске рассмотрели на заседании комиссии по градостроительству и архитектуре города.

Центральная часть столицы Югры преобразится к 2020 году. Обновят центральную площадь, и территорию, прилегающая к ней до ул. Комсомольской. Здесь будет создана большая детская площадка и парковка для автомобилей. Планируются изменения площади спортивной славы – она будет адаптирована для молодежного отдыха. Здесь откроются кафе, магазины, установят скамейки и малые архитектурные формы.

admhmansy.ru

Участок от ул. Рознина до ул. Сагандуковой также ожидают преобразования. От центральной площади до ул. Сагандуковой организуют зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями, навесами от солнца или снега зимой, планируется организовать работу кафе, чтобы горожане и гости Ханты-Мансийска могли отдохнуть во время прогулки.

admhmansy.ru

Вся территория улицы будет оформлена в едином архитектурном стиле и станет настоящим местом притяжения для хантымансийцев и туристов, сообщает администрация Ханты-Мансийска.