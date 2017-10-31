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В Югре расширят перечень социальных услуг, за оказание которых НКО смогут получать субсидии

17:10 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Проблемы столкновения интересов частной и государственной медицины и пути их решения обсудили представители комиссий по экономическому развитию и по охране здоровья Общественной палаты Югры на круглом столе.

Помимо общественников, на заседании присутствовали представители исполнительных органов государственной власти, Фонда поддержки предпринимательства Югры, торгово-промышленных палат и ассоциаций частных медицинских организаций автономного округа.

Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин отметил актуальность темы и подчеркнул, что стороны должны внимательно выслушать друг друга и принять решения, которые поспособствуют их более слаженной работе на благо жителей округа.

Департамент здравоохранения совместно с региональным фондом ОМС ведет последовательную и планомерную работу по привлечению частных медицинских организаций к реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в автономном округе. Как сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматуллин, в этом уже участвуют 45 частых медучреждений.

"До конца 2017 года будет проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа для социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотиков и предупреждением распространения ВИЧ-инфекции. В 2018 году планируется расширить перечень услуг, передаваемых НКО по таким направлениям, как медицинская реабилитация при алкогольной, наркотической и иной токсикологической зависимости и пропаганда донорства крови", — пояснил он.

Владислав Нигматуллин также призвал к ответственности частные организации, чтобы, получив государственную помощь, они не уходили с рынка в течение полугода.

Президент ассоциации медицинского бизнеса Югры, председатель комиссии Общественной палаты по охране здоровья и развитию физической культуры и спорта Ринат Измайлов внес предложение о создании реестра всех частных медучреждений и размещении его на сайте профильного департамента.

Участники заседания сошлись во мнении о необходимости развития частной медицины и повышения ее инвестиционной привлекательности, а также гарантий со стороны здравоохранения автономного округа, сообщают в пресс-службе Общественной палаты Югры.

Соб.инф.

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Теги: здравоохранение , медицина , Югра , Общественная палата

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