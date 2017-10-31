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Исследователи рассказали, как осень влияет на выбор лексики

12:38 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Количество лексем, обозначающих болезни и различные их симптомы, увеличилось в текстах периодических печатных изданий. Этот факт отметила заведующая кафедрой русского языка Тюменского государственного университета Лариса Басова.

"Это объясняется экстралингвистическими факторами: в осенние месяцы увеличивается количество страдающих простудными и вирусными заболеваниями, а тема широко освещается в региональных СМИ, – пояснила Лариса Басова. – Нас предупреждают о необходимости профилактики: вакцинации, ограничения контактов с заболевшими людьми. Все новостные ресурсы единодушны во мнении, что осень – время, когда наступают первые заморозки и выпадает снег, вследствие чего большинство горожан оказывается на приеме у терапевта или в очереди в аптеку. Эта установка определяет как выбор лексики, так и содержание текстов новостей".

По словам филолога, также в бытовом общении люди чаще стали употреблять слова "недомогаю", "простужен", "продуло", "гриппую" и другие. Ранее специалисты Института биологии ТюмГУ обследовали характеристики здоровья у студентов. Они зафиксировали сезонную направленность заболеваемости с наибольшими показателями в октябре, марте и апреле. В структуре заболеваемости преобладают простудные недомогания.

По оценкам специалистов, на здоровье молодежи в большей степени влияют их субъективные характеристики, в частности малая двигательная активность, избыточная масса тела, наличие вредных привычек и неправильный режим питания. Поэтому для коррекция здоровья чаще всего достаточно нормализовать образ жизни, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

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Теги: осень , филология , ОРВИ , ТюмГУ , грипп

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