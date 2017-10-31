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Студенты тюменских колледжей прошли профессиональный квест

14:05 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Областной молодежный проект "Профессия – Карьера – Успех" был реализован на базе Заводоуковского агропромышленного техникума. В нем участвовали  студенты всех учреждений среднего профессионального образования региона.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, акция проходила в форме квеста. Студентам было необходимо пройти семь этапов и выполнить задания по разным специальностям.

На станции "Антишпион" разгадать слова с помощью шифра Сальери, "Сам себе менеджер" – организовать свой день. На стройплощадке ребята попробовали возвести сельское подворье и поиграли в игру "Лабиринт".

В ходе игры участники овладели методами криптографии с открытым и закрытым ключом, освоили азы робототехники с элементами программирования, приготовили мини-пиццу, отремонтировали фару автомобиля и изучили сигналы регулировщика.

На круглом столе "Формула успеха" они обсудили, от чего зависит выбор профессии, дальнейшая карьера и успех. 

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Теги: профобразование , Заводоуковск

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