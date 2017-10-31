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В Тюмени снижается заболеваемость ОРВИ

13:32 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения ТО

8 тыс. 106 случаев ОРВИ зарегистрировано в Тюмени за четвертую неделю октября. Как сообщает городской департамент здравоохранения, по сравнению с третьей неделей простудные заболевания пошли на убыль на 12 %.

81% от общего числа заболевших – дети. В медицинские учреждения с симптомами ОРВИ  обратились более чем 6 тыс. 500 малышей и подростков до 17 лет.

Диагноз "грипп" не поставлен никому. План по бесплатной вакцинации от гриппа в областном центре уже выполнен. Всего кампанией было охвачено 40% горожан. Теперь привиться можно в поликлиниках на платной основе.

Во всех учреждениях здравоохранения действует масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема пациентов, заболевших вирусными инфекциями, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных. 

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Теги: вакцинация , грипп , ОРВИ

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