Аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание

Аэропорт "Рощино", фото - www.tjm.aero

Международный аэропорт Рощино в Тюмени перешел на зимнее расписание с 29 октября.

В него включены вылеты по 39 российским и шести зарубежным направлениям. На внутренних авиалиниях сохранятся частые вылеты в направлении Москвы и Санкт-Петербурга, также будут летать рейсы на юг: в Сочи, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды.

Продолжатся рейсы и по открытым региональным направлениям, в том числе в Новосибирск, Красноярск, Уфу, Самару, Екатеринбург, Казань, Омск, Пермь, Усинск. Новыми в зимнем расписании станут вылеты в Иркутск, Томск, Нижний Новгород и Челябинск.

Чартерная программа в осенне-зимний период будет представлена полетами из Тюмени в Бангкок, Камрань, Пхукет и Дубай. Рассматривается возможность отправлять чартерные рейсы на туристический остров Хайнань.

Напомним, осенне-зимнее расписание будет действовать до 24 марта 2018 года включительно. Ознакомиться с ним можно на сайте Рощино, приобрести авиабилеты и туристические путевки – в кассах и турагентствах города, сообщает пресс-служба аэровокзала.