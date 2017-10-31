Тюменская область собрала лидеров Российского движения школьников

Слет лидеров РДШ и Юнармии, фото - admtyumen.ru

Более 350 школьников, педагогов и кураторов из 26 муниципалитетов Тюменской области поучаствовали в региональном слете лидеров Российского движения школьников и военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Тюмени.

Слет проходил в "Олимпийской ребячке" с 27 по 29 октября. За это время ребята прослушали целую образовательную программу, посетили мастер-классы и познакомились со всеми направлениями Российского движения школьников и Юнармии.

Среди экспертов на слете выступила член федерального координационного совета РДШ, доктор педагогических наук Ирина Фришман. Она поделилась эффективными педагогическими технологиями и рассказала, как их применять в работе детских общественных организаций. Еще один эксперт - начальник отдела регионального взаимодействия Российского детско-юношеского центра Мария Коваль - презентовала актуальные направления деятельности движения.

Также на слете прошли круглые столы и дискуссионные площадки. На одном из них обсудили возможности развития общественных движений в регионе. Экспертами выступили ведущие специалисты департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона и областного департамента образования и науки.

Запомнилась участникам слета и "Классная встреча". Мероприятие прошло в рамках федерального проекта, на него пригласили участницу тюменской команды КВН "СОЮЗ" Елену Гущину. Желающих пообщаться с ней было много, Елена постаралась ответить на все вопросы.

Важная часть слета – запуск региональной школьной медиасети Российского движения школьников. Завершилось масштабное мероприятие награждением лучших участников и традиционным орлятским кругом.

Напомним, в 2017 году к Российскому движению школьников присоединились более 120 учебных заведений Тюменской области.