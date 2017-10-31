up

31.10.2017 вторник

EUR 67.2179

USD 57.8716

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская область собрала лидеров Российского движения школьников

17:00 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Слет лидеров РДШ и Юнармии, фото - admtyumen.ru

Более 350 школьников, педагогов и кураторов из 26 муниципалитетов Тюменской области поучаствовали в региональном слете лидеров Российского движения школьников и военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Тюмени.

Слет проходил в "Олимпийской ребячке" с 27 по 29 октября. За это время ребята прослушали целую  образовательную программу, посетили мастер-классы и познакомились со всеми направлениями Российского движения школьников и Юнармии.

Среди экспертов на слете выступила член федерального координационного совета РДШ, доктор педагогических наук Ирина Фришман. Она поделилась эффективными педагогическими технологиями и рассказала, как их применять в работе детских общественных организаций. Еще один эксперт - начальник отдела регионального взаимодействия Российского детско-юношеского центра Мария Коваль - презентовала актуальные направления деятельности движения.

Также на слете прошли круглые столы и дискуссионные площадки. На одном из них обсудили возможности развития общественных движений в регионе. Экспертами выступили ведущие специалисты департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона и областного департамента образования и науки.

Запомнилась участникам слета и "Классная встреча". Мероприятие прошло  в рамках федерального проекта, на него пригласили участницу тюменской команды КВН "СОЮЗ" Елену Гущину. Желающих пообщаться с ней было много, Елена постаралась ответить на все вопросы.

Важная часть слета – запуск региональной школьной медиасети Российского движения школьников. Завершилось масштабное мероприятие награждением лучших участников и традиционным орлятским кругом.

Напомним, в 2017 году к Российскому движению школьников присоединились более 120 учебных заведений Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: школьники , Российское движение школьников , Юнармия , Олимпийская Ребячка

Последние новости

20:30 Движение по ул. Орджоникидзе будет ограничено 1 ноября
19:24 Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками Фото
19:20 Юные радиожурналисты поговорили с Павлом Белявским об авторитете, рэп-баттлах и фантастике Фото
19:02 В Тюмени будущие моряки приняли присягу Фото
18:05 Бесплатный авиабилет в Тюмень может выиграть любой житель планеты Фото
17:54 1 ноября - события дня
17:43 Аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание
17:32 Тюменцы стали участниками Международного молодежного кинофорума в Сочи Фото
17:21 В Тюмени состоится областной этап конкурса "Шаг в будущее"
17:10 В Югре расширят перечень социальных услуг, за оказание которых НКО смогут получать субсидии
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками

В 2018 году в регионе будут сохранены все основные меры господдержки предпринимательства

Владимир Якушев: нужно принимать решения, которые позволят развиваться региональной промышленности

Политика

Работу межмуниципальных координационных советов партии "Единая Россия" обсудили в Югре

Мария Рудзевич назначена директором департамента информатизации Тюменской области

У депутатов Государственной думы стартовала региональная неделя

Экономика

Викуловские аграрии выполнили план по засыпке семян

Тюменская программа "5+" по поддержке личных подворий набирает обороты

В Уватском районе транспортникам выделили субсидии на новые автобусы

Общество

Движение по ул. Орджоникидзе будет ограничено 1 ноября

Юные радиожурналисты поговорили с Павлом Белявским об авторитете, рэп-баттлах и фантастике

В Тюмени будущие моряки приняли присягу

Спорт

В Тюмени дети с сахарным диабетом смогут заниматься мини-футболом бесплатно

Стадион в Увате получил лицензию B от IBU

Легкоатлетов-любителей приглашают на пробежки

Происшествия

В Тюмени проверяют, брал ли инспектор ГИБДД взятки

Тюменец наладил производство поддельных паровых стерилизаторов

Водитель выплатит компенсацию пострадавшей в аварии тюменке
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+