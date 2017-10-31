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Тюменцам вручили награды союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации"

15:10 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торгово-промышленная палата Тюменской области за 25 лет со дня создания прошла трудный и содержательный путь. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин на торжественном собрании, посвященном 25-летию Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Самое главное, что палата состоялась, у нее огромное количество членов, которые приходят к ней за услугами, у нее сложились конструктивные отношения с правительством региона, - подчеркнул он. - Мы на федеральном уровне всегда знаем позицию тюменской палаты по всем основным направлениям нашей работы".

Сергей Катырин вручил награды союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации".

За вклад в развитие экономики и предпринимательства в Тюменской области и активную поддержку деятельности областной торгово-промышленной палаты почетным знаком "Торгово-промышленной палаты Российской Федерации" награждён заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

За активное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, большой вклад в развитие предпринимательства региона почетной грамотой союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации" награждена депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. 

За вклад в развитие и укрепление внешнеэкономических связей почетная грамота союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации" вручена председателю комитета Торгово-промышленной палаты Тюменской области по внешнеэкономической деятельности, директор общества с ограниченной ответственностью "Логистика Авто" Максиму Доротову.

За вклад в развитие экономики и предпринимательства, достижение высоких показателей производственной деятельности почетной грамотой союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации" награждены ведущий специалист центра специальных проектов Лилия Шарафутдинова, специалист отдела кадров Торгово-промышленной палаты Тюменской области Татьяна Шеломытова.

За вклад в развитие экономики и предпринимательства, достижение высоких социально-экономических показателей, и в связи с 25-летием Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" дипломом союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации" награждено акционерное общество "ПРОДО "Тюменский бройлер" (директор Оксана Величко).

За вклад в развитие экономики региона, многолетнее сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и в связи с 25-летием союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" дипломом союза "Торгово-промышленная палата Российской Федерации награждено общество с ограниченной ответственностью "Экспроф" (генеральный директор Алексей Каштанов).

Борис Олейник

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Теги: юбилей , ТПП , награды , Сергей Катырин

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