В викуловских хозяйствах растут надои молока

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2 тыс. 667 кг составил валовый надой на фуражную корову в животноводческих предприятиях Викуловского района по данным на октябрь 2017 года. В сравнении с 2016 годом он увеличился на 575 кг.

Этот факт отметил начальник районного управления сельского хозяйства Василий Леончиков, подводя итоги очередного сельскохозяйственного сезона. Он добавил, что наивысшую продуктивность показали ООО "Радиус-агро", где от каждой коровы получено по 3 тыс. 561 кг молока, и в ООО "Нива" - 2 тыс. 721 кг. Всего валовое производство молока за девять месяцев 2017 года составило 2 тыс. 571 т – 91% к прошлогоднему уровню.

Улучшились и показатели сохранности поголовья крупного рогатого скота. Падеж молодняка снизился с начала года на 46 %, а выход телят на 100 коров молочного направления увеличился до 45%. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросли и среднесуточные привесы на откорме молодняка – до 721 грамма.

Всего, по данным районного управления сельского хозяйства, поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 7 тыс. 400 голов, в том числе 3 тыс. 34 коровы. В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье насчитывает более 3 тыс. 200 голов, в том числе 1 тыс. 290 коров. Общая численность дойного стада снизилась до 945 голов. Основная причина – перевоз скота Тюменской мясной компании из ООО "Фортуна" и ООО "Радиус-агро" в другие районы.

Евгения Шевцова