Общественным советам в Югре посоветовали обзавестись сайтами и группами в соцсетях

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Опыт работы общественных советов при исполнительных органах государственной власти и перспективы их развития обсудили гражданские активисты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на круглом столе.

Общественная палата Югры провела оценку эффективности деятельности таких советов и утвердила рейтинг, выстроенный на основании представленных полугодовых отчетов. С результатами мониторинга познакомила участников круглого стола член ОП РФ, председатель рабочей группы по оценке эффективности деятельности общественных советов Жанна Самойлова.

Она отметила, что большинство отчетов имели недостаточный уровень подготовки. Многие ссылаются на источники в Интернете, отказываясь от составления подробной информации о рассматриваемых на заседаниях совета вопросах и демонстрации эффективных методов работы.

"По итогам опроса можно сделать вывод, что, несмотря на большое количество людей, знающих о существовании общественных советов при исполнительных органах государственной власти и доверяющих им, респонденты часто затруднялись с ответами на вопросы, можно сделать вывод о том, что большая часть опрошенных неправильно понимает их основные функции. Для повышения информированности населения мы рекомендуем создавать сайты общественных советов, группы в социальных сетях, обеспечивая, таким образом, их информационное сопровождение и открытость", — отметила начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Ирина Лисютина.

Участники заседания приняли решение внедрить порядок работы с индивидуальными обращениями представителей общественных советов, в частности, проводить коллективное обсуждение обращений с участием всех общественных советов и вынесения общего решения.

Заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова попросила участников круглого стола в кратчайшие сроки направить свои предложения по совершенствованию методики оценки, сообщают в пресс-службе ОП Югры.