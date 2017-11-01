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Кошка необычного окраса ищет хозяина

15:00 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Девятимесячная кошка по кличке Тилли ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Тилли станет превосходным другом маленьким детям - она спокойно идет на контакт, позволяя себя тискать малышам. Непоседливая, порой даже хулиганка, но очень ласковая. У нее яркий и необычный окрас, который замечают все гости.

Найдена в феврале 2017 года на ул. Мельзаводской. Стерилизована, привита. Отдают со взносом в 500 рублей. Желающим приютить котенка необходимо связаться с куратором Еленой: 8-919-950-00-93.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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Теги: потеряшки

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