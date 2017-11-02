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Изменяются правила перевозки ручной клади в самолетах

08:35 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
tisamsebegid.ru

Изменения в правилах воздушной перевозки, касающиеся провоза багажа и ручной клади, вступают в силу 5 ноября.

Согласно новшествам, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее 5 кг на одного пассажира, сообщает РБК.

В качестве ручной клади сверх нормы без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить: рюкзак (вес и габариты которого установлены правилами перевозчика), дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание для кормления ребенка на время полета, устройство для переноса или перевозки ребенка (если его можно безопасно разместить в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла), лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемое пассажиром (если оно имеет габариты, позволяющие безопасно разместить его в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла), товары, купленные в duty free.

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), и при заключении такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, перевозчик обязан объединить сумму норм бесплатного провоза багажа по всем таким пассажирам.

 

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Теги: самолет , командировка , ручная кладь , duty free , правила перевозки , отпуск

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