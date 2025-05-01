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Нефтепроводчики восстановили памятник героям Великой Отечественной войны

Общество, 19:17 21 мая 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники АО "Транснефть – Сибирь" оказали волонтерскую помощь по восстановлению и благоустройству прилегающей территории памятника-обелиска погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., женщинам войны и детям в с. Рафайлово Исетского района Тюменской области.

Центральный монумент в селе построен в 1975 году к 30-летию Победы. Рядом с сельским поселением расположена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Исетское" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

К 80-летию Великой Победы волонтеры станции своими силами отремонтировали обелиск и привели в порядок прилегающую к нему территорию. Восстановили разрушающуюся стену обелиска: ее выровняли, уложили блоки, залили бетоном.

Отремонтировали ограждение, покрыли егогрунтовкой. Выровняли столбы с фонарями, настроили освещение, покрасили и укрепили основание памятника, помыли и покрасили монумент, благоустроили прилегающую территорию.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"Все это делали своими силами после работы, в выходные приходили. Коллектив без колебаний откликнулся на просьбу сельчан. Это память, которую мы храним и делом доказываем, что мы никогда не забудем подвиг наших дедов", – рассказал волонтер, председатель профсоюза ЛПДС "Исетское" Сергей Дедюрин.

​В торжественном открытии обновленного памятника участвовали жители и ученики начальных классов средней школы №1 с. Рафайлово, работники ЛПДС "Исетское", Тюменского управления магистральных нефтепроводов, представители администрации Рафайловского сельского поселения.

​Глава Рафайловского сельского поселения Юрий Шмыгареввыразил благодарность генеральному директору АО "Транснефть – Сибирь" Рустэму Исламову за многолетние взаимодействие и поддержку села в рамках благотворительных программ компании и волонтерам ЛПДС "Исесткое" за помощь в восстановлении памятника.

​"Рафайлово является старейшим населенным пунктом на территории Исетского района, в этом году мы празднуем его юбилей – 380 лет со дня основания. "Транснефть – Сибирь" не один десяток лет помогает нашему селу: строят и ремонтируют дороги, помогли со строительством спортивного комплекса, дома культуры. Село считается отдаленным населенным пунктом и отрадно, что нефтепроводчики всегда нам помогают. Выражаю огромную благодарность компании от всех сельчан", – сказал Юрий Шмыгарев.

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# Исетский район , памятники

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