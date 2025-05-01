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Тюменским ветеранам-интернационалистам вручили орденский знак "35 лет выводу советских войск из Афганистана"

Общество, 19:44 21 мая 2025

Орденский знак "35 лет выводу советских войск из Афганистана" вручили в Тюмени ветеранам-интернационалистам.

Это уже четвертая встреча, которую организовал Тюменский городской Совет ветеранов совместно с Общероссийской некоммерческой организацией ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство".

"В силу разных обстоятельств многие ветераны до сих пор не получили награды. Символично то, что городской совет ветеранов проводит поисковую работу, организует и приглашает воинов-интернационалистов на их вручение. Награда дорога каждому. Я сужу как афганец, участник боевых действий, – говорит председатель Тюменского городского совета ветеранов Николай Сбродов. – Свою медаль повесил на мундир. Получая награду, каждый из ребят испытывает самые яркие эмоции, как будто снова служит в армии и отдает долг Родине".

Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя городского совета ветеранов, подполковник Василий Иванов призвал ветеранов боевых действий чаще встречаться со школьниками, рассказывать им о героизме и мужестве. Только так можно воспитать достойное поколение.

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# воины-интернационалисты

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