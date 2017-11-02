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Викуловские школьники снова оказались на вершине творчества

08:59 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Викуловская театральная студия "Зазеркалье", фото - ckd-vikulovo.ru

Театральная студия "Зазеркалье" под руководством Натальи Лукьященко из Центра культуры и досуга Викуловского района стала абсолютным победителем III всероссийского конкурса-фестиваля "Вершина творчества" в номинации "Театральное искусство".

Гран-при ребята получили за постановку "Детям о детях и не только" по мотивам произведений Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Агнии Барто.

Кроме театралов, в конкурсе принимали участие любители хореографии, вокала, инструментальные исполнители, хоры. Здесь викуловчане тоже показали высокие результаты: ансамбль эстрадного танца "Фиеста" удостоен звания лауреата II степени в номинации "Хореография", а вокальные ансамбли "Сюрприз" и "Летние каникулы"  стали дипломантами I степени в номинации "Вокальное творчество".

Напомним, фестиваль проводит Центр развития культуры и талантов "Вершина Творчества". Его задача – популяризация детского и юношеского творчества, культуры, укрепление дружественных связей и творческих контактов детей, молодежи и педагогов.

Евгения Шевцова

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Теги: творчество , театры , Викуловский район , одаренные дети

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